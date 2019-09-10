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أخبار البلد

مباحثات وزير الخارجية في الخرطوم تتصدر اهتمامات الصحف السودانية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
الوزير شكري ولقاء
الوزير شكري ولقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني
أ ش أ
تصدرت مباحثات وزير الخارجية سامح شكري في الخرطوم أمس، اهتمامات الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء، وأبرزت تلك الصحف تصريحات وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي، الذي عقده في ختام مباحثاته مع المسؤولين والقيادات السودانية.
وأجرى وزير الخارجية مباحثات في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله.

وأبرزت صحيفة (القوات المسلحة) السودانية، في صدر صفحتها الأولى، لقاء البرهان مع شكري.. ونقلت عن رئيس مجلس السيادة تأكيده أن العلاقات بين مصر والسودان متينة في كل المستويات.

واهتمت صحيفة (الصيحة) بتأكيد وزير الخارجية بذل مصر جهودا حثيثة من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرصها على دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

ومن جانبها، نقلت صحيفة (الانتباهة) عن وزير الخارجية قوله "إن مصر مستعدة لتوفير كافة المجالات والأطر لتعزيز الاستقرار بالسودان، وأنها مهتمة باستقرار السودان، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف".

ونقلت صحيفة (المجهر السياسي) عن شكري قوله "إن القاهرة تحرص على تعزيز العلاقات الأزلية مع السودان، لافتة إلى تأكيده أن القاهرة أعلنت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام إرادة الشعب السوداني".

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) "إن الوزير سامح شكري أجرى مباحثات مع البرهان وحمدوك وعبد الله، تناولت العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية".

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