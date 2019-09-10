مكشوف الصدر.. دانا حمدان بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها

نشرت الفنانة دانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم علي صفحتها الشخصية وموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة بأطلالة جريئة.



وظهرت دانا بفستان ابيض مجسم ومكشوف الصور، ومضلع بالعرض من نفس نوع القماش ، واعتمدت على مكياج هادئ ومناسب لإطلالتها البيضاء .



كما اعتمدت دانا على تسريحة شعر بسيطة واكتفت بإسداله علي كتفها اخفت به اكتافها ، والتقطت صورة وهي تقف مستندة علي حائط بلون داكن عن لون الفستان.





