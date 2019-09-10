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مرأة

مكشوف الصدر.. دانا حمدان بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة دانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم علي صفحتها الشخصية وموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة بأطلالة جريئة.

وظهرت دانا بفستان ابيض مجسم ومكشوف الصور، ومضلع بالعرض من نفس نوع القماش ، واعتمدت على مكياج هادئ ومناسب لإطلالتها البيضاء .

كما اعتمدت دانا على تسريحة شعر بسيطة واكتفت بإسداله علي كتفها اخفت به اكتافها ، والتقطت صورة وهي تقف مستندة علي حائط بلون داكن عن لون الفستان.


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