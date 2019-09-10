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فن

اتهمها بالنفاق.. أمير عبد الباقي: والدة طليقتي غنوة سبب الوقيعة بينها وبين أنغام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:40 م
انغام - غنوة
انغام - غنوة
شروق إبراهيم
تحدث أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين نجل الراحلة غنوة محمد على سليمان عن سبب الخلاف الحقيقي بين طليقته الراحلة وشقيقتها النجمة أنغام بعد سنوات من القيل والقال، لحسم الأمر وتوضيح الأسباب الحقيقية.

وقال أمير عبد الباقي لـ "صدى البلد": إن والدة غنوة هي من زرعت الكراهية والضغينة في قلب غنوة منذ الطفولة ضد شقيقتها أنغام، وهي من زرعت بداخلها فكرة دخول المجال الفني من أجل محاربة أنغام والقضاء عليها".

وأضاف: "بعد وفاة غنوة تصالحت والدتها مع أنغام من أجل المصلحة فقط وليس حبا منها فهي بطبعها شخص ينافق ويلهث وراء المصلحة".

وشدد أمير عبد الحليم: "تفكير والدة غنوة كان سطحيا فلا يمكن لغنوة أو غيرها منافسة أنغام أو محاربتها أو تصفية حسابات، لأن الموسيقار محمد علي سليمان ساعد أنغام ولم يقدم نفس المساعدات لغنوة".


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