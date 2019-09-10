‎البيئة تنظم معسكرا لرفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية

نظمت وزارة البيئة معسكرا بيئيا للشباب بمحمية نبق استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة دمج الشباب فى العمل البيئى وذلك بمشاركة فريق اصدقاء محمية رأس محمد وفريق التنمية المستدامة بجامعة قناة السويس.



‎ويأتي هذا المعسكر في إطار تنفيذ خطة برنامج التوعية البيئية بمحميات جنوب سيناء ويهدف إلى إرساء المفاهيم البيئية وأهمية التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر القائم على مراعاة الاشتراطات البيئية بالإضافة إلى التوعية بأخطار استخدام البلاستيك على الكائنات الحية وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية علاوة على مناقشة سبل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد في حل المشكلات البيئية.



‎كما شمل المعسكر تنظيم عدد من المحاضرات حول أهمية المحميات والتنوع البيولوجي ومفاهيم التنمية المستدامة بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل لعرض بدائل البلاستيك ومناقشة المشاركين حول مشاريع التطوير بالمحميات للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة كذلك أساليب توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية بالمحميات.

