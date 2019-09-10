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وزير خارجية العراق يفتتح الدورة 152 لجامعة الدول العربية.. ويبدأها بالوقوف دقيقة حداد.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
آيات أحمد
أعلن وزير خارجية العراق، الدكتور محمد على الحكيم، افتتاح الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك بعد تسليم وزير خارجية الصومال نظيره العراقى رئاسة الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية.

وتقدم وزير خارجية العراق، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، بخالص التعازى والمواساة لوفاة المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي، داعيًا جميع الحاضرين للوقوف دقيقة حداد على روح الرئيس التونسي.

ويترأس العراق ممثلا بوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اجتماع الدورة الـ 152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي تهدف لبلورة مواقف موحدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربية، كما يسعى المجتمعون للتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

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