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رياضة

منتخب إيطاليا للطائرة يتأهل لربع نهائي كأس العالم علي حساب بورتو ريكو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:36 م
إيطاليا
إيطاليا
عبدالله هشام
تأهل المنتخب الإيطالي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، لربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 5 وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وصعد منتخب إيطاليا عقب فوزه على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "25 - 12، 25 - 18، 25 - 21".

ومن المقرر، أن تلتقي إيطاليا في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأرجنتين وبيرو والمقامة حاليًا.

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