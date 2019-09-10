منتخب إيطاليا للطائرة يتأهل لربع نهائي كأس العالم علي حساب بورتو ريكو

تأهل المنتخب الإيطالي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، لربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 5 وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.



وصعد منتخب إيطاليا عقب فوزه على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 - 0.



وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "25 - 12، 25 - 18، 25 - 21".



ومن المقرر، أن تلتقي إيطاليا في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأرجنتين وبيرو والمقامة حاليًا.