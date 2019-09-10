تعرف على سعر شيفروليه كابتيفا مستعملة موديل 2010 في مصر

تشهد أخبار السيارات من حين لآخر تطورا كبيرا ، وتحظى بمتابعة الملايين في مختلف أنحاء العالم، سواء اخبار السيارات المستعملة واسعار السيارات الحديثة والقديمة ومكونات السيارات وآخر أنواعها وماركاتها.



وفي السطور التالية نعرض سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010، بحسب ما ذكر خبراء السيارات في تصريحاتهم، فقالوا إن متوسط سعر هذه السيارة بالسوق الآن نحو 210,000 جنيه.



