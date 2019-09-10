موجز التعليم.. 40 براءة اختراع بجامعة بني سويف.. تعيين عثمان عبد العال رئيسًا لجامعة الزقازيق

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو
سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم الملتقى العلمي السنوي بمطروح
في اليوم الأول لتقليل الاغتراب.. تعرف على كيفية التسجيل خطوة بخطوة
العام الدراسي الجديد.. تعرف على نظام امتحانات اولى وتانية ثانوى دفعة 2020
40 براءة اختراع بجامعة بني سويف
الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام
جامعة عين شمس تفتتح عيادة الامتياز بمستشفى طب الأسنان الجديد
رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية
المحرصاوي مهنئا هندسة زراعية بنجاحها بمعرض أفريقيا: مشاريع أبنائنا تسهم في بناء الوطن
تعيين عثمان عبد العال رئيسًا لجامعة الزقازيق
مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام
جامعة الوادى الجديد تشارك فى افتتاح المعمل المصري الصيني لأبحاث الطاقة الجديدة
التضامن: الدبلومة المهنية لمواجهة تعاطى المخدرات أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة الإدمان
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو
سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم الملتقى العلمي السنوي بمطروح
في اليوم الأول لتقليل الاغتراب.. تعرف على كيفية التسجيل خطوة بخطوة
العام الدراسي الجديد.. تعرف على نظام امتحانات اولى وتانية ثانوى دفعة 2020
40 براءة اختراع بجامعة بني سويف
الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام
جامعة عين شمس تفتتح عيادة الامتياز بمستشفى طب الأسنان الجديد
رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية
المحرصاوي مهنئا هندسة زراعية بنجاحها بمعرض أفريقيا: مشاريع أبنائنا تسهم في بناء الوطن
تعيين عثمان عبد العال رئيسًا لجامعة الزقازيق
مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام
جامعة الوادى الجديد تشارك فى افتتاح المعمل المصري الصيني لأبحاث الطاقة الجديدة
التضامن: الدبلومة المهنية لمواجهة تعاطى المخدرات أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة الإدمان