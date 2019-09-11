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ديني

هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:24 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع اليوتيوب، قائلة: "هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ ".

وأشار "جمعة"، إلى أن الرسول –صل الله وعليه وسلم- يرشدنا إلى كل خير، منوها بأن إطالة الأظافر "مفيهوش بركة"، مضيفًا: "صدقتم إن تطويل الأظافر مفيهوش بركة، هتجلكم بركة، مصدقتش خليك فالغم اللي انت فيه".

من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قص الأظافر من الفطرة التي نشأ عليها الإنسان، ومن المستحبات في الشريعة الإسلامية، ومن ترك الأظافر ولم يقصرها فقد ترك مستحبًا، ولا يأثم من الناحية الشرعية.

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