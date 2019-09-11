ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع اليوتيوب، قائلة: "هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ ".





وأشار "جمعة"، إلى أن الرسول –صل الله وعليه وسلم- يرشدنا إلى كل خير، منوها بأن إطالة الأظافر "مفيهوش بركة"، مضيفًا: "صدقتم إن تطويل الأظافر مفيهوش بركة، هتجلكم بركة، مصدقتش خليك فالغم اللي انت فيه".



