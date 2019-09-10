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فن

هند صبرى تكشف عن موعد نورا تحلم تورنتو السينمائي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
أحمد البهى
أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى "تويتر" عن موعد العرض الخاص لفيلمها "نورا تحلم"، بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وكتبت هند صبرى: "في انتظاركم جميعًا لحضور العرض الأول لفيلم نورا تحلم، يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر".

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفي العبدلي بمشاركة حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة.

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