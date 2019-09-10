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رياضة

تعرف على سبب عقد ميتشو جلسة مع مدرب أحمال نادي الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:14 م
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك
منتصر الرفاعي ملك موسي
عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الأحمال وذلك علي هامش المران المقام حاليا ، حيث اتفق ميتشو مع انطونيو على برنامج تأهيلي معين سيقوم اللاعبون بأدائه للتغلب علي الإجهاد بعد لقاء نهائي كأس مصر والاستعداد القوي للقاء بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص ميتشو على تدوين بعض الملاحظات للاعبين أثناء أدائهم الحصة البدنية وذلك في ظل حرصه على متابعة كل شيء أثناء المران.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.

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