بعد الإعلان عن قانون يضع رقبة مروجي الشائعات على حبل المشنقة .. تشريعية البرلمان تجيب

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، ولابد من وضع ضوابط وعقوبات قوية لردعها والقضاء عليها بشكل نهائي مما يضمن الأمن والاستقرار للبلاد.



وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجريم هذة الجرائم من الضروريات المهمة التي تقضي على انتشار الشائعات الجسيمة التي يترتب عليها أثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مشروع قانون يضمن ذلك يترك أمر توقيع العقوبة سلطة تقديرية للقاضي حسب جسامة الإشاعة وتأثيرها على الرأي العام.



واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن العقوبات التي من المفترض أن يتم تطبيقها على هؤلاء المروجين تكون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المؤبد او المشدد ولفترات طويلة حتى يتخلص المروج من تطهير نفسه من فيروس الكذب والنصب والاحتيال.



ياتي ذلك بعد أن أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.



وأوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره أمس، الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.



وقال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات الميسئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخا ملائما ساعدها على الانتشار خلال دقائق.



وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لاتقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.