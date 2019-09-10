لاعب الزمالك أول بطولة البراعم للكاراتيه في الجيزة .. صور

نجح محمد سامح عبد المنعم لاعب الكاراتيه بنادى الزمالك في تحقيق المركز الأول في بطولة براعم الجيزة للكاراتيه التي أقيمت في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



واستطاع محمد صاحب السبع سنوات التفوق علي لاعبي أندية المحافظة في المستويين الفردي والجماعي تحت مواليد ٢٠١١ وحقق المركز الأول في نظام الكاتا مقدما مستويات مرتفعة نالت إعجاب لجنة التحكيم.



ويقود تدريب فريق براعم الزمالك كابتن بكر والمدير الادارى محمد بوجي، حيث يتمتع هذا الفريق بوجود مجموعة من اللاعبين سيكون لهم شأن كبير في لعبة الكاراتيه بالنادى ومنتخب مصر.