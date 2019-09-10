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أخبار العالم

سي إن إن تكشف سر إقالة ترامب لـ بولتون

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:14 م
جون بولتون
جون بولتون
رشا عبدالوهاب
كشفت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن كواليس استقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي حيث أشارت الى أن جدالا حادا دار بينه وبين الرئيس دونالد ترامب أمس، وفقا لمصادر مطلعة داخل البيت الأبيض.

وأشارت المصادر أن الجدال دار حول خطة ترامب لاستضافة قادة طالبان في منتجع كامب ديفيد.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وأكد أنه "سيعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل".

وأعلن مسئولون بوكالة الأمن القومي الأمريكي عن دهشتهم، وتساءلوا عن مستقبل الوكالة بعد استقالة بولتون المفاجئة.

وعندما تولى بولتون منصبه في مارس 2018، عين العديد من المسئولين في مناصب رئيسية، وهو ما يجعل مستقبل هؤلاء المسئولين في مهب الريح.

وأشارت "سي. إن. إن" الى أن بولتون عمل على تغيير الموظفين السابقين ليعين آخرين موالين له، قبيل بدء حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وإذا غادر هؤلاء المسئولون بشكل جماعي، فسوف يصبح مجلس الأمن القومي خاليا من المسئولين بشكل كبير، لذلك ليس من المتوقع أنهم سيتبعون بولتون فورا.

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