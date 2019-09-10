بيتاجر في الآثار.. قيادي إخواني يفضح الإرهابي وليد شرابي على الهواء.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي وليد شرابي كان شريكا من الباطن في شركة لتجارة وتهريب الآثار.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «لدي معلموات وأسرار كثيرة عن تصرفات الإرهابي وليد شرابي»، متابعا: «اخواته طارق ومعاذ مش بيشتغلوا قاعدين في البيت، وكل واحد فيهم فاتح بيت وعنده عربية وعايشين عيشة مرفهة».



وتابع: «وليد شرابي يعمل في شركة في قطر ويتقاضي فيها 20 ألف دولار شهريا»، مضيفا: «الإرهابي أشرف عبدالغفار اشتكي لي من وليد شرابي أنه يتقاضي المال ولا يذهب إلى العمل».