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مكان مقدس.. قيادي منشق عائد يكشف سر اختيار ميدان رابعة لـ اعتصام الإخوان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:05 م
اعتصام رابعة المسلح
اعتصام رابعة المسلح
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه كان يدفع أموالا للتبرعات لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية، معترفا أنه خدع عن طريق أحد سكان قريته الإخوان الذي تسبب في وفاة أحد الأهالي.

وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الإخوان نظموا أنفسهم إلى مجموعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا يحشدون أنفسهم اعتقادا منهم أن مرسى سيعود.

وأشار المستشار عماد أبو هاشم، إلى أنه اعترض على فكرة الاعتصام في رابعة العدوية خاصة أنه مكان غير آمن ووسط المؤسسات العسكرية، ويعطل مصالح الناس.

وأكد المستشار عماد أبو هاشم، أنه تحدث إلى الإرهابي وليد شرابي أن مكان الاعتصام خاطئ؛ ليرد عليه: «ده مكان اختاره القادة اختاره الملهمون من قبل الله»، منوها أن الإخوان كانت تروج أن الاعتصام مقدس.

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