رباعي الأهلي المحترف ينضم للبعثة الحمراء في غينيا الإستوائية

يصل بعد ظهر غدا الي غينيا الإستوائية رباعي الأهلي المحترف وليد ازارو وعلي معلول واليو ديانج وجيرالدو بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم للإنضمام للبعثة الحمراء هناك.



وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الاربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب.



وتستغرق الرحلة 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.



واستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها على ملعب التتش، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلالها على تصويب بعض الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها اثناء المباراة المقبلة.



