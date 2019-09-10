إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل حفل زفافها

شاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة.وظهرت ايمى طلعت برفقة هنا الزاهد، وعلقت قائلة "مبروك يا احلى عروسة".وتحتفل هنا الزاهد بزفافها على الفنان أحمد فهمي، يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث وزع العروسان الدعوات على بعض الأصدقاء والمقربين.الجدير بالذكر أنه من آخر أعمال هنا الزاهد كان مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.