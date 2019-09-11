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أخبار العالم

ضم أراضي من الضفة لإسرائيل.. الديوان السعودي يعلق على نوايا نتنياهو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
حسام رضوان
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا عاجلا بشأن ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال البيان إن المملكة تعلن "عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا".

وأضاف: "كما تؤكد المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".

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