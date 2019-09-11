يعني إيه تنسيق؟ وإزاي تقدم في الكلية.. الإجابة الكاملة عن أسئلة طلاب الثانوية الأزهرية

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الخميس، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي (2019 - 2020).





المؤتمر يعقد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.





ويتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن نظام الدراسة بالجامعة واختبارات الكليات وفترة التحويل بين الكليات.





ويستعرض موقع صدى البلد، هذه الأسئلة والإجابة عنها:





ماذا يعني تسجيل الرغبات وماذا يعني التنسيق؟





تسجيل الرغبات يتم على مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية في الدور الأول، والثاني للناجحين في الدور الثاني والمتخلفين عن الدور الأول، ويتم فيها الدخول على بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات وفقا لمجموع كل طالب وبناء على اطلاعه على تنسيق العام الماضي لمعرفة أى الكليات أقرب لمجموعة.





أما التنسيق فهو يظهر بعد تسجيل الرغبات، وهو أعلى النسب الرسمية للالتحاق بكل كلية ووقتها يحصل الطالب على بطاقة ترشيح برقم جلوسه وفيها الكلية التي رشحته الجامعة للالتحاق بها بناء على مجموعة.





ما هي توقعات نتيجة التنسيق؟





لا تعلن أى توقعات وتكتفي الجامعة بإعلان نتيجة التنسيق والمقرر لها الخميس بعد غد، وتنسيق القبول يكون بناءا على عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم لكلية معينة ومن هنا يرتفع أو ينخحفض التنسيق.





هل يسمح لي بتغيير الرغبة التي سجلتها أولا؟





التعديل في الرغبات الآن غير مسموح له ولكن سيتم فتح باب التحويل خلال الأسبوع المقبل للتعديل.





هل يسمح لي بالتحويل من الكلية التي ظهرت لي في التنسيق إلى كلية أخرى؟





الأسبوع المقبل سيتم فتح باب التحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق ويمكن للطلاب التحويل من الكلية التي رشح لها إلى كلية أخرى.





متى سيتم فترة التحويل؟





الأسبوع المقبل.





لم أسجل رغبتي في أي من المرحلتين الأولى ولا الثاني فماذا أفعل؟





يمكنك تسجيل الرغبات في فترة التحويل التي سيتم فتحها في الأسبوع المقبل.





كيف أقدم في المعاهد الفنية الجديدة؟





بناء على تصريحات إدارة الجامعة حتى الآن، سيتم فتح التقديم فيها ورقيا بعد إعلان نتيجة التنسيق.





كيف أقدم في برنامج التعليم الطبي الموازي الخاص؟





سيتم فتح باب التقديم للبرنامج ورقيا في كليات الطب الموجودة بها هذا النظام وهي كلية الطب للبنين وكلية الطب للبنات بالقاهرة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.





متى سيتم عقد اختبارات كلية التربية الرياضية؟





ستعلن الكلية عبر صفحتها على فيس بوك على موعد الإختبارات والتفاصيل.





كيف أعرف أني التحقت بالكلية؟





برقم الجلوس والدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة التنسيق، وسيتم ظهور الكلية المرشح لها الطالب وعليه طباعة بطاقة الترشيح حتى يتقدم بها للكلية.





الفرق بين الانتساب والانتظام؟





الانتساب للطالبات يكون في كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم عدا شعبة الصحافة والاعلام.





كما يسمح بالانتساب بكل من كلية التجارة بنات في "القاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط باللغة العربية فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط .





فيما يتم السماح بالانتساب في شعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.





الإنتساب في فرع البنين





1 - كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم





2 - كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم (عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية)





3 - كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)





4 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة





5 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم





6 - كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان





7 - كلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية





الطالب المنتسب لا يحق له دخول المدينة الجامعة ويدفع مصاريف زائدة عن طالب الانتظام، والمنتسب غير مطالب بالحضور كطالب الانتظام.





ينفع ادخل كلية في القاهرة وأنا في الأقاليم؟





يتم توزيع الطلاب على الكليات بنظام التوزيع الجغرافي أولا، فإن لم توجد كليته التي تناسب مجموعة ويرغب في الالتحاق بها يتم ترشيحه للكلية في القاهرة.





اختبارات كلية التمريض





تؤدي الطالبات المرشحات لكلية التمريض الاختبار للقبول في (اللغة الإنجليزية، الطب النفسي، السمات والمقابلة الشخصية.





وتصطحب الطالبات أثناء اختبارات القبول: خطاب الترشيح الموجه للكلية، 12 شخصية للطالبة، و6 صور بطاقة شخصية، أصل شهادة الثانوية الأزهرية، ظرف بلاستيك، صورة بطاقة ولي الأمر.





ومن المقرر أنه لا يوجد بعد الامتحانات اختبارات أخرى للتخلف أى لمن تخلفوا عن اختبارات القبول.





كما يحضر ولي الأمر للتوقيع على إقرار بأن الطالبة غير متزوجة ولن تتزوج خلال الدراسة وتتعهد الطالبة بالإلتزام بالزي الخاص بالكلية.





فاتتني الكلية على نصف درجة فماذا أفعل؟





يمكنك تقديم التماس إلى رئيس الجامعة للبت فيه، لاستثنائك من نسبة القبول، ويمكن كتابة ظروف الطالب الخاصة فيه.





متى يتم فتح التقديم للكليات؟



