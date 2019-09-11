ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا إعصار دوريان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
رويترز
قال كارل سميث المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في جزر الباهاما، إن عدد قتلى الإعصار دوريان الذي ضرب الجزر الأسبوع الماضي ارتفع إلى 50 معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى.

وأضاف "سميث" للصحفيين، إن العدد السابق للقتلى كان 45.

وأوضح أن أفراد الإنقاذ ومن جرى إجلاؤهم وكذلك المسؤولين يعتقدون على نطاق واسع أن عدد القتلى سيكون أعلى من ذلك مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور.

وضرب الإعصار جزر الباهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر الباهاما في تاريخها.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج نحو 70 ألفا مساعدات في صورة أغذية ومراكز إيواء. وتشير تقديرات القطاع الخاص إلى أن الممتلكات المؤمن عليها وتعرضت للدمار في منطقة الكاريبي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

ترشيحاتنا

أنوثة كاملة.. ياسمين صبرى تثير إعجاب الجمهور بـ فستان أبيض مطرز

سلة الخضار وموقع تعميد المسيح.. ما هو غور الأردن الذي تعهد نتنياهو بضمه لـ إسرائيل

ودياً.. وليد أزارو يشارك في فوز المغرب على النيجر 1-0

في تحدٍ للعنصرية.. فيديو لـ عناق طفلين يثير ضجة حول العالم

بينهم مصري وأعضاء في داعش.. قائمة جديدة للعقوبات الأمريكية في ذكرى 11 سبتمبر

خلي بالك.. أعراض سرطان الرحم بعد سن اليأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور