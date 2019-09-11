فى أحدث ظهور لها.. نوال الزغبى تثير الجدل عبر إنستجرام

نشرت المطربة نوال الزغبى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " صورة جديدة ظهرت فيها بفتحة صدر أثارت غضب متابعيها عبر إنستجرام.



وجاءت أبرز التعليقات :

كبرتى على هيك صور

كتير مكشوف

قمر ما شاء الله



وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.



وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".