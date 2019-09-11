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أصل الحكاية

الموت يخطف هود العيدروس.. محطات فى حياة الفنان اليمني من حضرموت إلى السعودية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:09 م
وفاة الفنان اليمنى
وفاة الفنان اليمنى هود العيدروس
ميــــــــــــس رضــــــــــا
تلقت الأوساط الفنية فى اليمن والوطن العربي صدمة إثر إعلان نبأ وفاة الفنان اليمنى هود العيدروس.

وتوفي الفنان هود العيدروس مساء أمس، الثلاثاء، في أحد مستشفيات جدة بالسعودية، بعد رحلة عناء طويلة مع مرض مزمن.

والعيدروس هو فنان حضرمي يمني ولد في مدينة ساه بحضرموت في خمسينيات القرن الماضي.

تفاصيل وفاة العيدروس

أعلنت أسرة الفنان اليمنى هود العيدروس نبأ وفاته عبر موقع "تويتر" من خلال تدوينة لنجله عيدروس ناعيا والده بتلك الكلمات "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفى والدى هود عيدروس العيدروس".

من هو هود العيدروس

تزخر حياة هود العيدروس بمحطات عديدة فى الفن، حيث يعد الراحل هود العيدروس فنانا حضرميا من مواليد مديرية ساه، واشتهر بكثير من الأغاني من أشهرها أغنية "بنت البادية" وأغنية "يلومون الجمل يا صاحبي".

نشاط العيدروس الفنى

لم يقف نشاط الفنان هود العيدروس عند الغناء وعشقه للفن الفلكلوري فحسب، بل يمتلك صالونا فنيا في جدة، أسهم في ظهور كثير من الأصوات اليمنية الشابة، منهم نجله عيدروس العيدروس وألحان بنت سالم، وكذلك اشتهرت من خلال الاستديو الذي يملكه الفنانة  كاميليا وأغنيتها "باحبك ملا قلبي".

ويقال إن العيدروس الذي استطاع أن يفرض لونا غنائيا جديدا في عالم الفن اليمني من مكان الاغتراب بالسعودية، عانى من مرض مزمن على مدى السنوات الماضية.

غياب هود العيدروس عن الفن 10 سنوات

عاد الفنان هود العيدروس للساحة الفنية خلال العام 2014م بعد انقطاع طويل عن الساحة الفنية مجددا بدويتو غنائي مع الفنانة الشابة سالي سيف، حيث طرح الثنائي أغنية الحسيني الشهيرة، وهي إحدى روائع الكاتب القمندان، وقد بدأت كثير من الإذاعات بث الأغنية بالإضافة إلى تداولها عن طريق موقع «يوتيوب» الشهير، وقد جرى تسجيل الأغنية الفولكلورية بتوزيع جديد، وهي التي تغنى بها كثير من نجوم الأغنية الذين يأتي في مقدمهم الفنان الكبير فيصل علوي.

وعرف العيدروس بدعم الفنانين اليمنيين الشباب، بالإضافة إلى توثيق الفولكلور اليمني وإيصاله إلى الجديد.

أشهر أغانى هود العيدروس "بنت البادية" و"يلومون الجمل"، و"مشتاق للمغرب" وغيرها.

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