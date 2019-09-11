لـ العاملين بجامعة القاهرة.. 12 فرصة للحصول على إجازة رسمية

تمنح جامعة القاهرة للعاملين بمختلف إداراتها 12 فرصة للاجازات خلال العام، حيث تتنوع اسباب الاجازات بين مرضية او ترفيهية او غيرها ولكن جميعها يكفلها القانون للعاملين، ولكن في اطار مجموعة من الشروط التي يجب ان تنطبق علي العامل مسبقا قبل اتخاذ الاجازة.



وينشر موقع "صدى البلد" الاخبارى شروط ومتطلبات الاجازات المتاحة للعالملين بجامعة القاهرة وهي كالاتي:



1-أجازة الوضع

تتقدم الموظفة بطلب باسم عمید الكلیة الى ادارة شئون العاملین للحصول على أجازة

وضع لمدة ٣ شھور ویمنح القانون الحق للموظفة الحق فى الحصول على أجازة وضع لمدة ثلاثة شھور،

بمرتب كامل، وثلاث مرات خلال حیاتھا الوظیفیة.



2-أجــازة بدل الراحة

يتقدم الموظف بطلب للحصول على بدل الراحة،

وتمنح اجازة بدل الراحة اذا اضطرت ظروف العمل الى حضور الموظف الى العمل

لانجاز بعض المھام، فإنھ یمنح لقاء ذلك یوم بدیل.



3-أجازة رعاية طفل

تتقدم الموظفة بطلب للحصول على اجازة رعایة طفل، وترفق بطلبھا شھادة میلاد الطفل

تقوم الموظفة بعمل إخلاء طرف قبل القیام بالإجازة، ثم تقدیمھ الى شئون العاملین،

یمنح القانون الموظفة الحق فى الحصول على اجازة لرعایة الطفل، مدتھا عامین،

وتتكرر لثلاثة أطفال خلال حیاتھا الوظیفیة.



4-أجازة مرافقة الزوج لـ الزوجة

تقوم الموظفة بعمل إخلاء طرف قبل القیام بالإجازة، ثم تقدیمھ الى شئون العاملین،



5-الاجازة الخاصة لرعاية الاسرة

یقوم الموظف بتقدیم طلب للكادر العام للحصول على أجازة خاصة لرعایة الاسرة، ویرفق به شھادة مرضیة للوالد أوالوالده أو نجلة.

ویقوم الموظف بسداد التامین والمعاشات المستحقة علیھ وكذلك صندوق الزمالة، عند نھایة الاجازة الخاصة.



6-الأجازة العارضة

عند عودة الموظف من الاجازة، یتقدم بالإخطار بھا الى رئیس القسم التابع له الموظف،

یُمنح الموظف سبعة أیام على سبیل الأجازة العارضة كل سنة میلادیة.

یُمنح الموظف ثلاثة أیام عارضة فقط خلال الستة أشھر الاولى من خدمته

یحصل الموظف على الإجازة العارضة بدون إذن مسبق، فله الحق فى الغیاب بحد

اقصى یومین متتالین، بدون إذن،على أن یستوفى إجراءاتھا عند عودته



7-الأجازة المرضية

یتقدم الموظف بطلب للعرض على الادارة الطبیة، عن طریق الاتصال التلیفونى

یتسلم الموظف الخطاب عند عودته للعمل.

تقوم الإدارة الطیبة بتوقیع الكشف على المریض، وتحدید مدى أحقیة الموظف للأجازة، والمدة المطلوبة، واخطار ادارة الكلیة بذلك.

یجوز للموظف أن یحصل على اجازة مرضیة بأجر كامل حتى مدة ثلاث شھور، ٥٠ % من أجره إذا حصل على ستة اشھر من الاجر الاساسى، ٧٥ %من الاجر الاساسى لمن یتجاوز سن الخمسین.



8-الإذن

یتم توجیه الطلب الى امین الكلیة

عند الموافقة یتم تسجیلة فى سجل الأذونات



9- الإعـارة

یتقدم الموظف بطلب إعارته الى الكادر العام، ویرفق به عقد العمل، وخطاب الجھة التى

عند نھایة كل عام أو عند التجدید یطلب من العامل سداد التأمین والمعاشات المستحقة علیة خلال

فترة الاجازة وكذلك سداد صندوق الزمالة



10-الأجازة الإعتيادى

یستحق الموظف ستة أیام خلال الستة الأشھر الأولى من تعیینه

یستحق بعد ذلك ٢١ یوما سنویا، ٣٠ یوم، عند بلوغه عشر سنوات سن الخمسون

یستحق العامل اجازة اعتیادیه مدتها ٤٥ یوم سنویا حتى سن المعاش.

اذا انتھى العام، وكان للموظف أیام متبقیة من رصیده الإعتیادى فإنھ یتم اضافتھا الى رصید العام الجدید.



11- المأمورية

ھى خروج الموظف أثناء العمل وذلك لإنھاء بعض المھام المتعلقة بعملة أذا كان الخروج لأداء إمتحانات إذا كان العامل یدرس فى جھة أخرى.



12-رصيد الاجازات

یتقدم بطلب للكادر العام لحصوله على رصید أجازته وذلك لتقدیمه للجامعة للحصول على مستحقاته، عند بلوغ الموظف للسن القانونى للمعاش.

یقوم الكادر العام بإعداد مذكرة ببیان حالة للموظف ویحتوى على تاریخ المیلاد، الاسم.

تاریخ التعین، تاریخ الاحالة على المعاشن بیان لرصید أجازتة منذ تاریخ تعینة.