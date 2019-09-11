الحكومة توافق على إضافة كلية الطب بمدينة فاقوس وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلًا من الاراضى المخصصة للانشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.



كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كل من كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، و كلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق ايضًا، هذا إلى جانب إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.

