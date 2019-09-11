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أخبار البلد

الحكومة توافق على مذكرة التفاهم للتعاون مع حكومة بروناي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:19 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةسلطان بروناى دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والفنى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين بما يُسهم فى تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقًا لمصالحهما المتبادلة، ووفقًا للأولويات التى تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص فى كلا البلدين، وكذا تعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين والخبراء والمشاركة فى المعارض التجارية التى تقام فيهما، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير الخبراء، بالاضافة إلى تبادل المنح الدراسية فى مختلف مستويات التعليم ذات الصلة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريبًا، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلًا من الاراضى المخصصة للانشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.

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