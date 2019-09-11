كلمة سر تكشف بداية التأريخ المسيحي في المتحف القبطي .. صور

قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي إن عام 284 م هو بداية التأريخ المسيحي في مصر وسمي بعام الشهداء، حيث تعرض المسيحيون المصريون لاضطهاد كبير من الرومان بأمر الإمبراطور دقلديانوس، والذي قتل في عصره 800 ألف شهيد، وصار العام علامة في التاريخ المصري وبداية لتأريخ السنة القبطية.



جاء ذلك في كلمتها خلال الاحتفالية التي نظمها المتحف صباح اليوم الأربعاء، وذلك احتفالا بعيد رأس السنة القبطي،حيث جاءت الاحتفالية بعنوان "كلمة سر"، تحت رعاية د.خالد العناني وزير الآثار، وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف.



وتضمنت الاحتفالية معرضًا مؤقتًا لعدد من القطع الأثرية النادرة التي تحكي تاريخ الرمزيات المسيحية، ومعرضا آخر لصور الشهداء والقديسين من عمل طالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، واللاتي شاركن بـ 9 لوحات ترصد مشاهد مختلفة من الاضطهاد المسيحي في مصر.



كما قدمت مدرسة كارميليت سان جوزيف فقرة فنية، عبارة عن عرض باليه للأطفال تحت إشراف المدربة سارة سمير، وذلك على هامش الاحتفالية.



جدير بالذكر أن المبنى الحالي للمتحف القبطي تم افتتاحه عام 1910، ويرجع الفضل في إنشائه إلي مرقس باشا سميكة وكان أول مدير له، حيث يعد أكبر متحف في العالم لآثار مصر من المرحلة القبطية، ويبلغ عدد مقتنياته حوالي 16000 قطعة أثرية.

