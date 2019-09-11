عواض يشهد الليلة المحمدية بمسرح شرم الشيخ



شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الاحتفالية الكبرى التى نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء بالمسرح الصيفى لقصر ثقافة شرم الشيخ، ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا بجنوب سيناء، بدء الحفل بعرض غنائي لفرقة شرم الشيخ الموسيقى العربية، تضمن العرض باقة من اغانى الزمن الجميل منها "سواح، ألف ليلة وليلة، والقلب يعشق"، تلاها عرض إنشاد دينى بعنوان "الليلة المحمدية" لفرقة شرم الشيخ للانشاد الدينى، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، تضمن العرض مجموعة متنوعة من الأداء الشعرى لياسمين شكرى وسيف العبادى، وفاصل مطول من الانشاد الدينى للمنشد حسنى سرحان "مدد يا نبى، برضاك"، أعقبها فاصل غناءى للمطرب محمد مراد العرض من إخراج سيف العبادى .



عقد نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة تثقيفية بعنوان "تعرف على أسرار لوحة المفاتيح" ألقاها مدرب نادي التكنولوجيا بالقصر، تحدث خلالها عن أهمية استخدام لوحة المفاتيح بشكل سليم وطريقة سريعة، موضحا بعض الاختصارات والأسرار التى تساعد على إنجاز المهام والأعمال المتعددة بشكل سريع ومميز من خلال استخدام أكثر من مفتاح فى وقت واحد، كما عقدت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بشاطئ البحر بالمدينة، وتوزيع الجوائز النقدية على الفائزين، ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا بجنوب سيناء، أعقبها فقرة المهرج والساحر .



عقد بيت ثقافة رأس سدر فعاليات ورشة للفنون التشكيلية "رسوم فرعونية" والتى تستمر حتى الجمعة المقبل، لتدريب الأطفال الموهوبين بالموقع على رسم لوحات فنية معبرة عن الفن الفرعونى، كما أعد بيت ثقافة دهب، جلسة مناقشة كتاب بعنوان "حيوانات جاء ذكرها في القرآن الكريم" لمناقشة الرواد حول الحيوانات التى جاء ذكرها في القرآن الكريم مثل البقرة والنمل والنحل والحمار والكلب، وتوضيح سبب ذكرها والحكمة من ذكرها.