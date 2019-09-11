7 سيارات إسعاف.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة ٨ مواطنين وإصابة ٤ آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.



وأوضح بيان للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلي مستشفى بولاق الدكرور العام.



وأشار بيان الوزارة إلي أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.



ووجهت الوزارة الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولًا بأول.