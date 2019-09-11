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تفاصيل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة.. صورة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:42 م
رسوم تأشيرات الحج
رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة
وكالات
بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال، نشر موقع "العربية.نت" قائمة بأنواع ومدد التأشيرات التي تضمّنها قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، والذي اشتمل أيضًا على إلغاء رسوم تكرار العمرة والتي كانت تصل إلى 2000 ريال في حال التكرار رحلة العمرة، خلال فترة ثلاث سنوات.

وبحسب مصادر عاملة في خدمات التأشيرات، تقضي التنظيمات لرحلات الحج والعمرة، على ضوابط تشتمل على اختيار حملة منظمة، من شركات مرخصة، بجانب ضوابط التأمين الصحي، وتأمين السيارات بالنسبة للزائرين ولرحلات المرور والعبور من أراضي المملكة.

وقال محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المرسوم الملكي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

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