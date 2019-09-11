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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على أشهر أعمال تهاني راشد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:03 م
تهاني راشد
تهاني راشد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة تهاني راشد والتي ولدت في 11 سبتمبر 1935 وأكملت اليوم عامها الـ84 وبدأت نشاطها الفني عام 1956 .

شاركت تهاني راشد في بطولة عدد كبير من الأفلام منها جميلة ورحلة النسيان وصراع في النيل وصراع العشاق .

وتألقت تهاني راشد في الدراما وشاركت في بطولة عشرات المسلسلات منها رأفت الهجان وزيزينيا ويوميات ونيس والرحايا والحرافيش .

ويرجع الفضل في نجومية تهاني راشد الى المخرج عاطف سالم والذي قدمها بفيلمي احنا التلامذة وصراع في النيل .

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