في عيد ميلادها .. تعرف على أشهر أعمال تهاني راشد

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة تهاني راشد والتي ولدت في 11 سبتمبر 1935 وأكملت اليوم عامها الـ84 وبدأت نشاطها الفني عام 1956 .



شاركت تهاني راشد في بطولة عدد كبير من الأفلام منها جميلة ورحلة النسيان وصراع في النيل وصراع العشاق .



وتألقت تهاني راشد في الدراما وشاركت في بطولة عشرات المسلسلات منها رأفت الهجان وزيزينيا ويوميات ونيس والرحايا والحرافيش .



ويرجع الفضل في نجومية تهاني راشد الى المخرج عاطف سالم والذي قدمها بفيلمي احنا التلامذة وصراع في النيل .