ناصيف زيتون يقتحم قائمة الأعلى مشاهدة بـ فارقوني

تمكن الفنان ناصيف زيتون من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديد فارقوني، التى احتلت المركز 16 فى القائمة التى تضم أكثر 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة، حيث بلغت نسبة مشاهدة الأغنية ما يقرب مليون مشاهدة .



ويستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائى غدا الخميس فى سوريا بمدينة حمص، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور السورى بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".



كان ناصيف طرح أغنية "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.



يذكر آن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" التى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".