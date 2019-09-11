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أحمد موسى: الإخوان جواسيس.. والمستشار شيرين فهمي أصدر حكما تاريخيا في قضية التخابر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:00 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار محمد شيرين فهمي أصدر حكم تاريخي في قضية التخابر، بالحكم بالمؤبد لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشار شيرين فهمي أكد أن الإخوان خانوا الوطن وأن محمد مرسي يستحق العقاب، لأن تهمة التخابر مثبتة ضده.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المحكمة أصدرت أحكاما كاشفة والقضاء المصري أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تخابرت وتأمرت".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة من الجواسيس، ونحن لا نعقب على أحكام القضاء وتلك الأحكام تحترم بشكل كبير وتم الفصل في واحدة من أخطر جرائم التخابر التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية".

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