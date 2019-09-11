3 سنوات تجهيز.. أصالة: تعتبت في الألبوم الجديد وأظهر فيه بـ لوك جديد .. فيديو

قالت الفنانة أصالة، "أنا برج الثور، بس مش أي ثور"، مستدركة: "انا تعبت أوي في التجهيز للألبوم الجديد، وشغالة في تجهيزه اكتر من 3 سنين".



وأضافت الفنانة أصالة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها بذلت مجهودا كبيرا في ألبومها الجديد، وتظهر فيه بـ«لوك جديد».



وأوضحت الفنانة أصالة، أنها تحاول في كل ألبوم أن تظهر في شكل جديد، ولون شعر مختلف، ليكون بإطلالة مميزة، عن الالبومات السابقة.

