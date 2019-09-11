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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
سامح سلام
شهدت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك سيامة الأسقف راجان يعقوب أسقفًا لمنطقة جامبيلا بإثيوبيا، ويُعد الأسقف راجان يعقوب هو أول أسقف لهذه المنطقة والتى تشمل 140 كنيسة.

حضر خدمة السيامة رئيس الأساقفة سهيل دوانى رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، والأسقف سامى فوزى أسقف منطقة شمال أفريقيا والأسقف كوان كيم سينج أسقف منطقة القرن الأفريقى.

كما حضر السيامة جرجس صالح إبراهيم مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس، دياكون رافى بوغوميان، الراهب درينيك ساميجلين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، إلى جانب مشاركة السيد مروان نائب سفير دولة أثيوبيا بالقاهرة.
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا
الكنيسة الأسقفية بمصر تُعين أسقفًا جديدا لإثيوبيا

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