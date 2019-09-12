مصادر أمريكية تكشف سبب إقالة ترامب لـ جون بولتون

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أمس، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس تخفيف العقوبات ضد إيران للتمهيد للقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، ما سبب خلافا حادا له مع مستشاره السابق، جون بولتون.





ونقلت الوكالة عن 3 مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد يوم الاثنين اجتماعا لأعضاء إدارته المعنيين بالموضوع لمناقشة هذه الفكرة، التي واجهت معارضة شديدة من قبل بولتون.





وأوضحت المصادر أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أيد هذا الإجراء باعتباره طريقا لإعادة إطلاق العملية التفاوضية مع إيران، وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، اتخذ ترامب قرارا بإقالة بولتون من منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي.





وقالت "بلومبرج" "البيت الأبيض بدأ هذا الشهر تحضيرات لعقد لقاء بين ترامب وروحاني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر، لكن من غير الواضح حاليا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على التفاوض بينما تبقى العقوبات الأمريكية القاسية حيز التنفيذ".





ويتمثل السيناريو الأرجح، حسب مصدرين، لإجراء مثل هذه المفاوضات، في أن ينضم ترامب إلى اجتماع من المتوقع أن يتم عقده بين روحاني والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلا أن المصدرين لفتا إلى غياب أي مؤشرات مؤكدة على حدوث ذلك.



