بـ فستان توب قصير دنيا سمير غانم في أحدث إطلالاتها.. ومتابعون: قمر مفيش كده

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وحلت دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة بارتدائها فستانًا توب أسود قصيرًا لفوق الركبة مرسوم بوردة كبيرة.





ولم تتكلف دنيا سمير غانم بارتداء الاكسسوارت المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها وإمساكها شنطة كروية بسلسلة.



