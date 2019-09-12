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رياضة

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
شيكابالا
شيكابالا
ياسمين تيسير
وجه مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك خاصة عقب توقيع عقوبة عليه من قبل اتحاد الكرة المصري عقب رقصه مع الجماهير على هتافات مسيئة لـ الاهلي أثناء تتويج الزمالك بـ كأس مصر.

وأكد مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن شيكابالا لاعب موهوب ومميز ويقدم أداء ممتعًا للغاية، حيث شبهه بـ أم كلثوم لشدة موهبته وإمكاناته الفنية العالية.

وأضاف مصطفى يونس أن شيكابالا نجم كبير ولكن لابد أن يصب تركيزه على ملعب كرة القدم، والبُعد عن أي أمور أخرى تفقده التركيز داخل الملعب، مشددا على أن الأخلاق والسلوكيات الجيدة هي أساس أي لاعب مميز، ضاربًا مثلًا بـ حازم إمام نجم الزمالك السابق.

وتابع مصطفى يونس أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك يعرف كيف يستفيد بشكل كامل من شيكابالا داخل الملعب خاصة في ظل رغبة الأخير في العودة للملعب بشكل أساسي.

وأقرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات المتعلقة بمواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي تضمنت عقوبة قوية على شيكابالا.

وقررت اللجنة تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه حيث قال البيان إنه ثبت وتأكد للجنة لديها من خلال المواقع الإعلامية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية .

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