تعرف على خطوات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

بدأ الطلاب المرشحون في المرحلة الثالثة، يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، فى التقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، بالإضافة إلى حدود النسبة المقررة (10%)، حيث تبدأ المرحلة من اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر، وتنتهي الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 12 سبتمبر.



ونوضح للطلاب كيفية عمل تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/



بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فننشر للطلاب ما يجب أن تتم مراعاته عند إدخال الرغبات:



الحالة الأولى

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي:



* إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام "الانتظام".



* إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام "الانتساب الموجه".



الحالة الثانية



في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام "الانتساب الموجه" فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.

