البيت الأبيض يعرب عن رضاه إزاء قرار المحكمة العليا بشأن حق اللجوء

أعرب البيت الأبيض الأمريكي، عن رضاه إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بحق اللجوء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في تصريح، وفق ما ذكرته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- "إن قرار المحكمة المتعلق بتنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر اللجوء، من شأنه أن يساعد في إصلاح ما أسماه ترامب بـ "الأزمة الحدودية".

وأضاف: "نحن سعداء بأن المحكمة العليا قضت بأن إدارتنا يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة داخل نظام الهجرة المعطوب".

وتابع جيدلي: "هذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في دعم التقدم الذي أحرزناه بشأن الأزمة على حدودنا الجنوبية وسوف يجعل المجتمعات الأمريكية في نهاية المطاف أكثر أمانا".

وأشارت صحيفة /ذا هيل/ إلى أن هذه القيود تقضي بفرض المزيد من المتطلبات على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وقد سعت إدارة الرئيس الأمريكي - منذ وقت طويل - للحد من عملية الهجرة عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية؛ التي وصفها مسؤولون بالإدارة الأمريكية بالأزمة القابعة على الحدود.

