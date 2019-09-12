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أخبار العالم

البيت الأبيض يعرب عن رضاه إزاء قرار المحكمة العليا بشأن حق اللجوء

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب البيت الأبيض الأمريكي، عن رضاه إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بحق اللجوء.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في تصريح، وفق ما ذكرته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- "إن قرار المحكمة المتعلق بتنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر اللجوء، من شأنه أن يساعد في إصلاح ما أسماه ترامب بـ "الأزمة الحدودية".
وأضاف: "نحن سعداء بأن المحكمة العليا قضت بأن إدارتنا يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة داخل نظام الهجرة المعطوب".
وتابع جيدلي: "هذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في دعم التقدم الذي أحرزناه بشأن الأزمة على حدودنا الجنوبية وسوف يجعل المجتمعات الأمريكية في نهاية المطاف أكثر أمانا".
وأشارت صحيفة /ذا هيل/ إلى أن هذه القيود تقضي بفرض المزيد من المتطلبات على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وقد سعت إدارة الرئيس الأمريكي - منذ وقت طويل - للحد من عملية الهجرة عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية؛ التي وصفها مسؤولون بالإدارة الأمريكية بالأزمة القابعة على الحدود.

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