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حوادث

المؤبد لـ 8 متهمين من العصابة الدولية لجلب المخدرات داخل البلاد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:20 م
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
رامى المهدي - احمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 8 متهمين بالمؤبد وبراءة آخر، فى الحكم على عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابةدولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

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