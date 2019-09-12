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أخبار البلد

"معلومات الوزراء" يعقد برنامجا تدريبيا في مجال إدارة الأزمات والكوارث.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
محمود مطاوع
استمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.. عقد المركز خلال الفترة 11 – 12 سبتمبر 2019 البرنامج التدريبي الثاني في مجال" إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لطلاب جامعة بني سويف" تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وبحضور الدكتور على مسعود – عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر.

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية لرئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، رحَّب خلالها بالمشاركين في ورشة العمل وأوضح التحديات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بمخاطر الكوارث ثم تعريف بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ودوره في القضايا التنموية المختلفة.

كما قدَّم محمد حسان – المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر – البرنامج التدريبي والذي تضمن المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، والمفاهيم الأساسية، وأطر العمل الدولية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث, والعلاقة بين التنمية المستدامة والحدّ من مخاطر الكوارث.

وتم تقديم مجموعة كبيرة من مواد التوعية للطلاب حول كيفية التصرُّف في حالات الطوارئ, والإلمام وأرقام الطوارئ المختلفة, وتم قياس مدى معرفة الطلاب بأرقام الكوارث وكيفية تصرفهم في حالات الطوارئ قبل بداية التدريب وبعد انتهاء فعالياته, وأوضحت النتائج وجود تطوُّر كبير في المستوى المعرفي لديهم في هذا الشأن.

واختتمت فعاليات التدريب بتقديم سيناريو مكتبي على موقف افتراضي لحدوث سيول ، وقام الطلاب باستعراض الإجراءات المطلوبة لمواجهة الحدث في مراحله الثلاث.

وأشاد المتدربون بالإعداد والتنظيم المتميز للبرنامج والمادة العلمية وأسلوب التدريب، وفى نهاية البرنامج قام المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بتسليم المتدربين شهادات المشاركة.

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