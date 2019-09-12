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رياضة

رسميًا.. سموحة يرفض إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي في الدوري

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:53 م
فرج عامر
فرج عامر
أحمد هاني
أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر عدم إذاعة مبارياته خلال الموسم الجديد 2021/2020،بعد خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية.

ونشر سموحة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات."

ويواجه سموحة في أولى مباراته الأولى في الدوري الممتاز على ملعبه أمام الأهلي، لكن لم يتحدد بعد موعد المباراة.

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