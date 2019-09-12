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رياضة

نجمة الأهلي تجدد تعاقدها مع نيس الفرنسي لمدة موسمين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:19 م
مروة عيد عبدالملك
مروة عيد عبدالملك
ريهام بكير
أعلنت مروة عيد عبدالملك ، كابتن فريق نيس الفرنسي لليد ، عن تجديد تعاقدها ، اليوم الخميس ، مع ناديها لمدة موسمين آخرين.

وأعربت نجمة يد الأهلي السابقة عن سعادتها بتجديد الثقة فيها من مسؤولي النادي الفرنسي ، حيث انها نجحت مع الفريق في تحقيق العديد من البطولات والألقاب الفردية.

وكانت مروة قد بدأت حلم الاحتراف في المانيا ولم تتأقلم ، فعادت إلى النادي الأهلي، وعادت من جديد لخوض تجربة جديدة مع أونيس الفرنسي أحد اندية الدرجة الثالثة وقادته للصعود لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد.

ثم انتقلت لنادي نيس الفرنسي وحصلت على لقب هداف الدوري اكثر من مرة.

الجدير بالذكر ان مروة عيد عبد الملك مواليد نوفمبر عام 1986، وهي أول لاعبة مصرية تحترف بالخارج في تاريخ أي لعبة.

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