تكرم حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين وأبنائهم المتفوقين لعام 2019

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة برئاسة كرم عبد اللاه حفلًا لتكريم المعلمين الحاصلين على درجة الماجيستير والدكتوراه تحفيزًا لهم ولغيرهم على تلقي العلم والنهل من بحره الفياض بما يخدم الطلاب والمجتمع وأيضًا الطلاب الفائقين من أبناء معلمي القاهرة الجديدة لعام 2018 / 2019 لمواصلة تفوقهم وتميزهم وأيضًا تكريم السادة المعلمين الأفاضل الذين أنهوا خدمتهم.



وكان من أبرز المكرمين الطالب عمر عطية من مدرسة سمير فهمي للغات لاعب كرة اليد لحصوله مع منتخب مصر للشباب على كأس العالم لكرة اليد والطالبة هاجر جمال لحصولها على المركز الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة كما تم أيضًا تكريم مديري المدارس الحكومية والخاصة التي تخرج منها الطلاب الموهوبون.



وقال نقيب معلمي القاهرة الجديدة أن النقابة لا تألوا جهدًا في الدفاع عن أبنائها وتكريمهم وأبنائهم في كل مواضع التكريم لتأصيل روح الوحدة والمحبة ونشر جو التآخي بين الأسر التعليمية وبعضها موجهًا الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على تقديم سبل الرعاية والدعم المتواصل لمعلمي القاهرة الجديدة وموجهًا الشكر أيضًا لإدارة مدرسة القاهرة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة لاستضافة الحفل ولجميع القيادات التعليمية والنقابية التي حرصت على الحضور.



وحضر الحفل كل من هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم والدكتور محمد بحيرى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة والنائب الدكتور ابراهيم حجازي عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم ومحمد عبد القادر مدير عام مكتب الوزير للاتصالات وخدمة المواطنين وطلعت زكى مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهدى رجب موجه عام رياضيات بالتجريبيات التربية والتعليم بالقاهرة والدكتورة هدى فوزي مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية وعبد المجيد عبد العاطي مدير عام إدارة غرب مدينة نصر الأسبق وايمان عبد الله وكيل إدارة المعادي التعليمية ووكيل إدارة غرب مدينة نصر التعليمية.