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بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
هاجر هانئ
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت سمية فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية بلوزة قصيرة اتسمت بحبات الترتر اللامعة ذات اللون الأخضر الغامق، ونسقت معها بنطلون أسود.

ووضعت سمية الخشاب مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الهادئة ورسمة العين، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المموجة و  المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف سمية الخشاب فى ارتداء إكسسسوارات.



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