بعد انقطاع المياه بقرية بلقاس.. الشركة القابضة: الضغوط ستتحسن مع تشغيل الخط الثالث

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن انقطاع المياة من قرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وأكدت الشركة في بيانها أنها قامت بإيفاد مندوبها من إدارة التوعية وخدمة العملاء لبحث الشكوى على الطبيعة، وبالمرور تبين أن المياه بقرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس بحالة جيدة عدا بعض المناطق فتتأثر بضعف الضغوط نهارًا، ولكن تصل ليلًا، وذلك خلال فصل الصيف فقط، وقد ظهرت المشكلة خاصة عند انخفاض منسوب مياه رياح أبو عرصة ببلقاس.



وأضافت القابضة لمياه الشرب أن الضغوط ستتحسن بالمنطقة بعد تشغيل المرحلة الثالثة لمرفق مياه بلقاس الجاري تنفيذها بمعرفة الجهات المختصة، موضحة أنه تم عمل زيارة ميدانية للقرية وأكد أغلب المواطنين الذين تمت مقابلتهم بأن المياه بحالة جيدة في أول القرية، وأنها تأتي فقط منذ حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وحتى السابعة صباحًا، في الجزء الأخير من القرية.



وأفادت الشركة بأنه تم التواصل مع الشاكي محمد حسن محفوظ بقرى تل عميره مركز بلقاس للتأكد من وصول المياه وتأكدنا من وصول المياه بنظام المناوبات .



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