بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت الغيني ، في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقي، على ملعب مالابو ، وكشفت مصادر أن هناك شركة مصرية قد حصلت على حق إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.
بينما نجح فريق كانو سبورت الغيني في الصعود لدور الـ 32 من بطولة أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب مقابل التعادل الايجابي 1-1 في لقاء الإياب.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت
حراسة المرمي
محمد الشناوي
خط الظهر
على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني
في الوسط
حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.
الهجوم
وليد أزارو.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني
من المقرر أن تذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني في دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا على قناة on sport ويدير اللقاء الحكم أحمد سيكو توريه.