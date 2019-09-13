بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالناديمعالغيني ، في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقي، على ملعب مالابو ، وكشفت مصادر أن هناك شركة مصرية قد حصلت على حق إذاعة

مرانه الرئيسي أمس الخميس بالملعب الذي يستضيف المران وركز خلاله

ونجح النادي

في تخطي عقبة دور الـ 64 بانتصار كبير على منافسه السوداني فريق أطلع بره بنتيجة 4 أهداف نظيفة في لقاء الذهاب، مقابل 9 أهداف أخرى في لقاء الإياب .

بينما نجح فريق

الغيني في الصعود لدور الـ 32 من بطولة أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب مقابل التعادل الايجابي 1-1 في لقاء الإياب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت

