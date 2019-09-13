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رياضة

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت الغيني ، في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقي، على ملعب مالابو ، وكشفت مصادر أن هناك شركة مصرية قد حصلت على حق إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.

بينهم قناة مصرية..
وخاض النادي الأهلي مرانه الرئيسي أمس الخميس بالملعب الذي يستضيف المران وركز خلاله رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد علي طريقة مواجهة المنافس.


بينهم قناة مصرية..
ونجح النادي الأهلي في تخطي عقبة دور الـ 64 بانتصار كبير على منافسه السوداني فريق أطلع بره بنتيجة 4 أهداف نظيفة في لقاء الذهاب، مقابل 9 أهداف أخرى في لقاء الإياب .

بينما نجح فريق كانو سبورت الغيني في الصعود لدور الـ 32 من بطولة أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب مقابل التعادل الايجابي 1-1 في لقاء الإياب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت

بينهم قناة مصرية..
يدخل رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد بالتشكيل المتوقع 

حراسة المرمي
محمد الشناوي 

خط الظهر 
على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في الوسط 
حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.

الهجوم
وليد أزارو.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني 

من المقرر أن تذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني في دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا على قناة on sport ويدير اللقاء الحكم أحمد سيكو توريه.

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