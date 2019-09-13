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رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل، غدا، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن 2، وسكاي سبورت 1.

ليفربول ضد نيوكاسل:

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الغد، لضمان استمراره على قمة ترتيب البريميرليج، بينما يطمح نيوكاسل في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الريدز.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز في مبارياته الأربعة الماضية، حيث تغلب على نوريتش سيتي، وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي، بينما فاز نيوكاسل في مباراة، وتعادل في آخرى وخسر في اثنين.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 14 بـ 4 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابينو - فينالدوم - هيندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو مانو - روبرتو فيرمينو.

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موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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