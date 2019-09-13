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رياضة

محمد الننى يتغزل فى مو صلاح.. ويوجه رسالة لجماهير بشكتاش

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
محمد الننى
محمد الننى
منتصر الرفاعى
أعرب محمد النني نجم منتخب مصر ولاعب فريق بشكتاش التركى عن سعادته الكبيرة باللعب لأحد أكبر الأندية في الدوري التركي.

وقال محمد النني لاعب بشكتاش التركى المنتقل إليه من أرسنال الإنجليزى على سبيل الإعارة فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة سي إن إن التركية: أشعر بسعادة كبيرة في بشكتاش منذ أول لحظة وصلت فيها هنا بجانب ترحيب الجماهير بي كثيرا ودعمها لى لذلك أتوجه بالشكر إليها.

وواصل محمد الننى تصريحاته قائلا: أسعى لمساعدة بشكتاش على حصد العديد من الانتصارات وتحقيق الألقاب في نهاية المطاف، الفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبي، ونأمل في الظهور بشكل قوي أوروبيا، وقادرون على تحقيق لقب الدوري الأوروبي.

وتحدث محمد الننى لاعب بشكتاش عن مواطنه وصديق عمره محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائلا: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليا هو لاعب رائع جدا ويمتلك شخصية رائعة.. لعبنا مع بعضنا في فريق المقاولون واحترفنا أيضا في فى بازل السويسرى معا ونفس الأمر فعلناه فى الدوري الإنجليزي معا، أتمنى أن يحقق كل ما يتمناه في الفترة المقبلة مع فريقه ليفربول.

وكان نادي بشكتاش التركي قد أعلن تواجد محمد النني لاعب المنتخب الوطني في قائمة الفريق النهائية استعدادا للمشاركة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، لموسم 2019/2020 وذلك بعد رحيله عن آرسنال بسبب خروجه من حسابات مدربه أوناي إيمري بشكل رسمي.

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